NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第3週放送分（10月13日～17日予定）について、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが自身のYouTubeチャンネルであらすじ、予想、考察をたっぷり語った。動画タイトルは『【ばけばけ】朝ドラ第３週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー １０月１３日（月）～１０月１７日（金）』。今回の動画でトケルさんは、ヒロイン・時の出生の秘密や、実父ウシミズデンの急死と