トランプ米大統領＝8日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、ノーベル平和賞授与が決まったベネズエラのマチャド元国会議員と同日電話したと明らかにした。マチャド氏から「あなたがふさわしい」と言われたと主張した上で「『それなら賞を譲ってくれ』とは言わなかった」と冗談交じりに語った。AP通信によると、マチャド氏に祝意を伝えた。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、独裁色の強い