［ペットライフ交遊録］文田健一郎さん＜３＞毎朝の僕の任務は、しょうがとわさび（メス、４歳）に与えるエサの補充や飲み水の交換。エサがなかったり、水が汚れていたりすると、わさびが僕を見ながら皿を顔で押して棚の上から落とそうとします。「はやく〜」と催促するんです。娘たちが生まれてから、２匹を寝室に入れないようにしたため、僕たちの就寝中に用事があると、２匹は寝室の前で鳴いて呼びます。僕は眠くても、ね