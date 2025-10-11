◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハムの新庄剛志監督が、超高級車の「ランボルギーニレヴェルト」で球場入りした。午前９時２９分、漆黒の車体から新庄監督がエスコンフィールドに降り立った。「僕の大好きなカウンタックが進化して、その進化を味わいたいと。進化しすぎてスタートするまで２０分くらいかかった。操作が分から