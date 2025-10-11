鄂州花湖国際空港の駐機場で積み込み作業中の貨物機。（７月１１日撮影、鄂州＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢10月11日】中国湖北省鄂州（がくしゅう）市にある国内初の貨物専用ハブ空港、鄂州花湖国際空港は2022年7月の開業以来、新路線の開設・増便が続いている。空港運営会社の湖北国際物流機場の余玉竜（よ・ぎょくりゅう）総経理補佐によると、今年に入ってからフランス・パリ、インド・バンガロールなどの国際線18路線