お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が、10日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演した。【写真】お酒飲みすぎ！顔真っ赤な千鳥・大悟＆北山宏光たち先日の放送で「シチューのCMに出たい」「世の中のお父さんのプレッシャーを楽にしてあげたい」と主張したところ、ネットニュースに取り上げられるなどで話題になったという大悟。ゲストの俳優・本田望結は“アイスのピノ“のCMに出