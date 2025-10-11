見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』から生まれた人気音楽企画が、『timelesz菊池風磨×見取り図盛山「騒音上等!!音鳴り部」』として1時間スペシャルで10月10日（金）に放送された。今回はゲストのDa-iCEが、『NHK紅白歌合戦』でも歌唱した『I wonder』の制作秘話を披露。この曲をヒットさせるため、Da-iCEは曲の始めに“ある仕掛け”を作っていたようで…。【映像】『I wonder』をヒットさせた要因は…出演者全員でのダンス