この記事をまとめると ■警察の取り締まりには「隠れているなんて卑怯だ」との声も多い ■警察が身を隠して取り締まるのは「潜在的な違反者」をあぶり出すための戦略 ■普段から違反しない運転こそが本当の安全ドライバーだ 物陰に身を潜めている警察官の是非 運転をしているときに、ふと周囲に目を配ると、警察が隠れて取り締まりをしている様子を見かけることがあります。このような取り締まりの様子を見ると、「ズルくない？