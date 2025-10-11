アメリカのハードロックトリオバンド、ZEBRAをご存知だろうか？日本ではあまり認知されていないかもしれないが、現在、ZEBRAは記念すべき50周年ツアーが全米各地で開催されている。1975年にニューオーリンズで結成された彼らは、オリジナルメンバーであるランディ・ジャクソン（Vo, G.）、フェリックス・ハネマン（B, Key、Vo）、ガイ・ゲルソ（Dr）で現在も活動を続ける最長記録を持つバンドとして、その偉業は他の追随を許さない