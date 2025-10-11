中国山東省青島港のコンテナターミナルに積み上げられたコンテナ＝２５年９月２５日/Costfoto/NurPhoto/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１０日、既に適用されている３０％の関税に加え、中国からの輸入品に対して１００％の追加関税を課す考えを明らかにした。発動の時期は１１月１日、もしくはそれ以前としている。米中貿易戦争は数カ月にわたって休戦状態が続いていたが、トランプ氏の脅しで大幅にエスカレートした形