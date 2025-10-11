10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5日続落し、前日比878ドル82セント安の4万5479ドル60セントで取引を終えた。アメリカのトランプ大統領は10日自身のSNSへの投稿で、中国が9日に発表したレアアース関連の輸出規制強化を批判し、中国製品に対して100％の追加関税を課すと表明した。さらにトランプ政権は、韓国で今月末に開幕するAPEC＝アジア太平洋経済協力会議首脳会議に合わせて、中国の習近平国家主席との会談を