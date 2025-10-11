朝ドラにも出演した元おはガールの女優・岡本夏美が１１日までに自身のＳＮＳを更新。「貸切ディズニー」を楽しむ様子を公開した。岡本はインスタグラムに「貸切ディズニーイベントに当選して、夢の時間を過ごしてきました大遅れの初ファンタジースプリングスに、ビリーヴ。ガラガラのディズニー。まさに夢。ｖｌｏｇあげたのでみてね。一生に一度の想い出みんなはディズニー貸切ってなったらなにしたい？」（原文ママ）と