町内会主催の秋まつりシーズン真っ盛り。「わっしょい！わっしょい！！」と元気な掛け声とともに神輿を担ぐ子どもたちの姿に、顔がほころぶ。こうした昔と変わらぬ町内会の風景が残る地域もあれば、加入率の低下や役員の高齢化で存続が危ぶまれるところも。そんな中、独自の盛り上げ策を考える町内会もある。 町内会への加入率の減少は、名古屋市も同様。市の地域振興課によると、約20年前の2006年度の加入率は市