東京・表参道発のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の和食ブランド「和レ和レ和（ワレワレワ）」が関東に初出店！10月10日（金）、神奈川・藤沢の『湘南T-SITE』にオープンしました。落ち着いた空間で“日常の贅沢”をテーマにした、からだを整える和のごはんが楽しめますよ。日本のごはんを楽しむ和食ブランド「和レ和レ和」「和レ和レ和」は、2022年に大阪・本町にオープン。「パンとエスプレッソと」が大切にする“香り