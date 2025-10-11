65年にわたり多くの親子に愛され続けている、NHKの幼児向け教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』。番組から生まれた夏の一大イベント「おかあさんといっしょスペシャルステージ」が、今年も埼玉と大阪で開催され、約14万人を動員した。今年のテーマは“チャレンジ！”――無限の可能性を持つ子どもたちがさまざまな挑戦を通して、自分らしく未来へ羽ばたいてほしいという願いが込められたステージとなった。【