アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの完結編『TRIGUN STARGAZE』が、2026年１月よりテレ東系列にて放送されることが決定した。あわせて、新たな仲間ミリィ・トンプソンも描かれた特報映像＆キービジュアルが解禁された。ミリィ・トンプソンは綾森千夏が演じる。【動画】かっけぇ！公開された『TRIGUN STARGAZE』新映像解禁となった特報映像で描かれているのは、＜ロスト・ジュライ＞から2年半経った世界。原作ファン待望