広東省広州市にあるフィロリコーヒーでハンドドリップコーヒーを入れ、中国のバリスタと経験を共用する川上敦久さん（手前）。（９月２日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州10月11日】中国広東省広州市にある斐洛里（フィロリ）コーヒー店でこのほど、日本のコーヒー焙煎士、川上敦久さんが中国の若手バリスタ数十人に向け講義を行った。この交流は単なる技術指導を超え、コーヒーを媒体とした深い結びつきを生んだ。川上さ