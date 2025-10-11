「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督が、スペシャル車両でド派手に球場入り。また、黒のＴシャツはタレント・中山秀征がデザインしたことも明かした。午前９時２９分、漆黒のボディーが際立つ「ランボルギーニレヴェルト」に乗車して登場した。プレミアが付き、査定額８０００万円の超高級車。また、胸に「気愛」の文字が入った黒のＴシャツも着