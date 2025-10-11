台風23号は、11日(土)は南西諸島や九州に接近する見込みです。13日(月)には伊豆諸島に接近し猛烈な風が吹き大荒れの天気になるおそれがあります。伊豆諸島では暴風に厳重に警戒してください。台風23号は、11日午前6時現在奄美大島の南南東およそ180キロにあって、ほとんど停滞しています。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。台風は勢力を強めながら、12日(日)は四国の南から東海道沖を東北東に進