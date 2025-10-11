市長の給料とはどのくらいなのか。千葉県の鎌ケ谷市長を5期19年間務めた清水聖士さんが、市長の仕事を赤裸々に綴った『市長たじたじ日記』（三五館シンシャ）より、年収や選挙にまつわる“お金事情”を紹介する――。写真＝iStock.com／imacoconut※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imacoconut■市長の給料に元同僚が驚いたワケ市長になってからも、昔の職場（伊藤忠商事と外務省）の同僚たちからときどき飲み会に誘っても