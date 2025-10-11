KabuK Styleは、旅行予約サービス「HafH（ハフ）」の宿泊予約期間を、10月1日から延長した。これまでは宿泊日の90日前から予約を受け付けていたものの、180日前から予約ができるようになった。7月には宿泊に必要なコイン数を、一律から最大3段階に拡大したことで、予約可能数が拡大した。ハフでは、毎月コインを積立購入し、130か国1,900都市以上の宿泊施設約15,000施設への宿泊や、日本航空（JAL）の国内線航空券に交換ができる。