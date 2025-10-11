◆最高級マスクメロンをそのまま使ったケーキ／GINZA FRUITSの「まるごとメロンケーキ」画像／まるごとメロンケーキ 1カット2000円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「GINZA FRUITS」で購入できる「まるごとメロンケーキ」をご紹介します。憧れの“まるごと”をかなえる、夢のような贅沢スイーツフルーツまるごと。ケーキまるごと。食いしん坊にとって、どちらもうっとりする言葉。幼い