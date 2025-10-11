関東地方在住の40代の女性は、働きながら父親や2人の姉とともに認知症の母親を介護している。母親は徘徊を繰り返し、医療機関から理不尽な対応を受け、心身にダメージを受けたところで気づいたのは、「母は私の名前を忘れた」という衝撃的事実だった――。（前編／全2回）この連載では、「ダブルケア」の事例を紹介していく。「ダブルケア」とは、子育てと介護が同時期に発生する状態をいう。子育てはその両親、介護はその親族が行