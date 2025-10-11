山形県は12日明け方から夜遅くにかけ、大雨となる所がある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 山形地方気象台は11日午前6時前に「大雨に関する山形県気象情報」を発表しました。それによりますと、12日は気圧の谷や暖かく湿った空気の影響で、山形県では強い雨が降り、大雨となる所がある見込みで、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨になる可能性があるということです。 11