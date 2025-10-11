米Qualcomm（クアルコム）は、ArmがQualcommと子会社のNuviaに対して起こした訴訟について、Qualcomm側の全面的な勝訴が確定したことを発表した。 訴訟は、QualcommとNuviaがArmとのライセンス契約に違反したとして2022年8月に起こされたが、2024年12月の陪審裁判でのQualcomm側の勝利と、Armが求めている他の訴えについても全て却下となることが確定した。 なお、QualcommがArmに対して起こした訴訟については係争