アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスに拘束された人質全員が13日にも解放されるとの見通しを明らかにしました。トランプ大統領：月曜日（13日）に人質が戻ってくる。約28人の遺体も回収をしている。何人かの遺体については掘り起こしが進められている。トランプ大統領は10日、イスラエルとハマスがアメリカ主導のパレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画の「第1段階」に合意したことを受け、ハマスに拘束された人質全員が1