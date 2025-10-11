トランプ大統領が受賞に強い意欲を公言したことで注目されていたノーベル平和賞が１０日、発表され、ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が受賞した。マチャド氏がトランプ氏への感謝を口にした。米紙ニューヨーク・ポストが１０日、報じた。マチャド氏はニューヨーク・ポスト紙のインタビューに「私はこの賞をベネズエラ国民とトランプ大統領に捧げます。それが当然のことだと思うからです。私たちベネズエラ国