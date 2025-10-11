仕事の都合などで、遠距離恋愛をしている方も少なくないのではないでしょうか。遠距離恋愛で大切なのが、「連絡」！連絡不精な男性もいるので、やきもきしてしまう女性もいるかもしれません。そこで、今回は『オトメスゴレン』女性読者に、「彼に連絡をしてもらうためのアプローチ法」を聞いてみました。参考にしてみては？【１】イベントごとや季節の変わり目に、手紙やハガキを送る。誕生日やクリスマスなどに手紙を送り、新鮮