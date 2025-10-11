ＤｅＮＡの三浦大輔監督が１１日、トレバー・バウアー投手の抹消理由について「状態を上げてもらうため」と説明した。バウアーは、ＣＳ第１ステージ開催期間は横浜で調整する予定となっている。２年ぶりに復帰したバウアーは、今季は２１試合の登板で４勝１０敗、防御率４・５１。６月６日の日本ハム戦（横浜）で勝利して以降は１勝もできず、７連敗と大転落。今季最終戦の１日ヤクルト戦（横浜）では先発し、３回４安打４失点