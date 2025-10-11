大相撲のロンドン公演（１０月１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）のため、横綱・大の里（二所ノ関）ら日本相撲協会関係者約６０人が１１日、羽田空港を出発した。出発前に大の里が取材に応じた。「初めての海外公演なので、分からないこともあるがしっかりと良い経験をしたい」と抱負。初のロンドンで約１４時間のフライトの過ごし方には「何も考えていない」と泰然自若。大相撲の魅力は「まだ着いてない。着いてか