主人公のみちる(35)は、義妹・さとみから、弟・りょうたによる心を削るモラハラの相談を受けます。弟・りょうたの激昂を恐れ、姉でありながら弟と向き合えなかったみちるですが、義妹の憔悴ぶりに「このままではいけない」と強く感じ、行動を始めることに。『弟はモラハラ加害者でした』をごらんください。 弟に関する、弟の妻・さとみさんからの相談は深刻になっていくばかり。体調不良を「仮病」呼ばわりされ、「精神病のくせ