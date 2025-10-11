主人公・沙織は夫・和也と幸せな結婚生活を送っていたはずだった。しかし、夫がゲームを始め、協力戦闘アプリにハマったことで、夫婦関係に思いもよらないヒビが入ることに…。『夫のゲーム不倫計画を暴いた話』をごらんください。 一人では抱えきれない苦悩に、沙織は学生時代からの親友である美香に連絡を取った。友人同士としても仲の良い美香は、沙織の状況をすべて静かに聞いてくれた。感情的になりがちな沙織