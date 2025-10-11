日本ハムの新庄監督が１１日、オリックスとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）のファーストステージ初戦を前に派手な演出で球場入りした。同日午前９時半頃、北海道北広島市のエスコンフィールド北海道にランボルギーニの「レヴェルト」を自ら運転して登場した。４月のレギュラーシーズン本拠地開幕戦の際は中古車販売会社の協力を得て、市場価値約２億５０００万円とされるフェラーリの名車に乗って登場した。今回も同約８００