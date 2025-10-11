閉幕まであと2日となった大阪・関西万博。人気パビリオン「null2（ヌルヌル）」のプロデューサーでメディアアーティストの落合陽一さんが、パビリオン成功のため願掛けをしていたことを告白し、ネット上で話題になっています。【写真】「きれいな黒髪」「私より長い」腰近くまで伸びたロングヘア落合さんは10月10日夜、自身のXとインスタグラムに腰近くまで伸びたロングヘアの写真を投稿。「万博終了まで願掛け込めて5.5年伸ばした