11日午前2時半前、長岡市大川戸で70代の男性がクマに襲われる被害がありました。警察や消防によりますと、11日午前2時半頃、男性から「玄関でクマに襲われた」と消防に通報がありました。男性は、天気が気になり玄関から外に出たところ、自宅の敷地内にある柿の木にいたクマに襲われたということです。男性は顔と左胸を爪でひっかかれ、長岡市内の病院へ救急搬送されました。長岡市によるとクマは現場から逃走したということです。