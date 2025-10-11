福岡県警嘉麻署は10日夜、嘉麻市の住民宅固定電話に同日午後5時ごろ、宅配事業者を名乗る男性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義で荷物が送られており、その中に現金が入っている」「名前を無断で使われているのなら、札幌中央警察署に被害届を出す必要がある、私が代わりに被害届を出しましょうか」などと説明する内容だった。