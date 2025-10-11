＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞フィールド最上位、世界ランキング4位のザンダー・シャウフェレ（米国）が面目躍如だ。8バーディを奪い、ボギーはなし。「63」をマークして、25位から首位と4打差のトータル8アンダー・2位タイへと浮上してきた。【写真】慣れ親しんだクラブが一番？コリン・モリカワの最新セッティング「生き延びるのに必死だった」。台風の影