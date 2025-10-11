＜ビュイックLPGA上海3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、日本時間午前9時30分に第3ラウンドがスタートした。〈写真〉首が“なくなる”から飛んで曲がらない!?米ツアー昇格を決めた原英莉花の美スイング2日目に18ホールの大会記録を更新する「61」をたたき出し、トータル13アンダーの単独首位に躍り出た勝みなみは、日本時間午前11時53分に競技を開始する。2打差の2位につけ