自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は総理大臣指名選挙を行う臨時国会について、20日か21日に召集する方向で準備を進める考えを伝えました。【映像】臨時国会20日にも召集へ「どういう形で公明党さんとの協力関係が維持できる部分もあるのかどうかも含めて確認をしながら、国対委員長としては対応してまいりたいと」（自民 梶山国対委員長）会談では、できるだけ早い時期に国会を召集することで一致し、梶山