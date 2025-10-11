映画業界人Youtuber・つるみんさんが、自身のYouTubeチャンネルで『【秒速5センチメートル】この実写化...実際どうなの？徹底解剖 ※後半ネタバレあり』と題した感想動画を公開。今注目を集める新海誠監督の名作アニメーション『秒速5センチメートル』の実写映画版について、率直な見解と徹底的な分析を展開した。 つるみんさんは主演の松村北斗について「今の若手アイドルの中でズバ抜けて演技がお上手」と