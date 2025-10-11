アメリカのトランプ大統領は中国によるレアアースの輸出規制に反発して、中止を示唆していた今月開催予定の米中首脳会談について、一転して「中止していない」と強調しました。記者「（中国の）習近平国家主席との会談は中止したのですか」アメリカトランプ大統領「いや、まだ、中止していない。開催されるかわからないが、私は現地に行くつもりだ。だから、おそらく行われることになるだろう」トランプ大統領は10日、今月末に韓