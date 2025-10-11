¥¹¥ï¥óS¤Î¹¶Î¬POINT ¡Ú°ÂÅÄµ­Ç°ÁÈ¡ÛÅöÆü①②¿Íµ¤¤Ç¿®ÍêÅÙ¥¢¥Ã¥× ¥Þ¥¤¥éー¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë1400£ÍÀï¡£ Æ±¤¸£ÇⅠÁÈ¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º£ÓÁÈ¤è¤ê°ÂÅÄµ­Ç°ÁÈ¤¬Í¥½¨¡£ Á´ÂÎ¤Ç¤âÊ£¾¡Î¨33¡ó¤À¤¬¡¢ÅöÆü①②¿Íµ¤¤À¤È¡Î1¡¦2¡¦1¡¦2¡Ï¤ÇÊ£¾¡Î¨67¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ 23¡¢24Ç¯¤Ç·×£±Æ¬¤È¶áÇ¯½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬³ºÅöÇÏ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ ¥¹¥ï¥óS²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿