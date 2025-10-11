前回、箱根駅伝を目指す明治大学競走部の主務に密着し、見習いマネージャーとして仕事を手伝った宮近＆吉澤。 今回は箱根駅伝予選会に向けた超緊迫の練習に密着！菅平を２５キロ走り続けるロードランニングでは、給水係として選手に伴走。 選手たちの本気の走りを体感！ その後二人は自転車に乗って選手達を後ろから鼓舞する。 密着を終えた宮近から、選手達へ向けた熱いエールは必見