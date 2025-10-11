◆米大リーグ地区シリーズ第５戦マリナーズ―タイガース（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）２勝２敗で最終戦にもつれ込んだマリナーズとタイガースの地区シリーズで、マリナーズが奇策で先取点を挙げた。タイガース先発は昨季サイ・ヤング賞のエース左腕スクバル。２回１死で６番ネーラーがカウント１−２から外角へのシンカーを打って左翼線を破る二塁打を放った。ネーラーは続くガーバーの打席でスル