通夜・葬儀を行った東京・桐ヶ谷斎場には多くの弔問客が訪れました（写真提供／倉田真由美）【イラストで見る】くらたまが「考えたくなかったこと」漫画家でエッセイストの倉田真由美さんは、すい臓がんで「余命6カ月」と宣告された夫の叶井俊太郎さん（享年56）を自宅で看取った。宣告の日から1年9カ月後だった。「家で死にたい」という夫の思いを妻はどう受け止め、何を準備したのか。倉田さんの著書『夫が「家で死ぬ」と決めた