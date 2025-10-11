◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのレジェンドであるクレイトン・カーショー投手の戦いはまだまだ続きます。今季引退を発表しているドジャース一筋18年のカーショー投手。チームを引っ張るベテランは今季も先発マウンドに立ち続け11勝（2敗）と二桁勝利を記録しドジャースを地区優勝へ導きました。そしてポストシーズンでは投手総力戦でリリーフとして登板。ドジ