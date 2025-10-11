役満クラスに珍しい？アガリが出現した。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合にEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が出場。南1局1本場に、役牌を積極的に仕掛けたことから、簡単にはお目にかかれない“3役揃い踏み”状態になった。【映像】役牌3種が成立した珍しいアガリ麻雀では風牌が自風、場風の場合、さらに三元牌が刻子もしくは槓子である場合に「役牌」として1翻に数えられる。自風と場風が重なった場合は、「ダブ