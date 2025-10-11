阪神・西純矢投手（24）が11日、甲子園球場で行われた1、2軍合同練習に参加し、野手組の円陣に参加した。午前10時の練習開始に合わせてグラウンドに姿を現し、ドラフト同期の井上広大外野手（24）と談笑する場面もあった。西純については、10日に球団が「野手転向」を正式発表。来季からは育成契約となる見込み。