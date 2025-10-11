長野市中心部の善光寺や近くの中学校付近で１１日未明、体長約１メートルのクマ１頭が相次いで目撃された。県警長野中央署員や市職員らが警戒にあたったが、クマの行方はわかっていない。同署の発表によると、同日午前０時２０分頃、善光寺から約１キロ離れた同市三輪の同市立柳町中学校付近で、近隣住民から「クマ１頭を見た」と１１０番があり、駆けつけた警察官がクマ１頭を発見。クマはその場から立ち去ったという。同２