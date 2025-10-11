BLACKPINKのJISOO（ジス）が、ワン・ダイレクション元メンバーのゼイン・マリクとコラボした「EYES CLOSED」が注目されている。10日、YouTubeに、2人がデュエットした同曲のミュージックビデオがアップされた。宇宙船で出会ったJISOOとマリクが印象的な映像。韓国メディアのスポーツ京郷は11日、ネットユーザーの反応を掲載。「導入部のJISOOの音色、危ない」「秋の紅葉を見ながらこの歌を聞くと幻想的だと思う」「歌が本当にいい